На Камчатке уволенный мужчина облил себя бензином

На Камчатке бывший работник предприятия облил себя бензином, чтобы обратить на себя внимание руководства. Мужчину задержали и доставили в больницу.

Известно, что сотрудника уволили накануне. Как сообщают местные СМИ, он работал на одном из рыбопромышленных предприятий.

Мужчина пришел на проходную компании, облил себя бензином и грозился поджечь. Однако задуманное совершить не удалось, его обездвижили правоохранители, которых на место вызвали работники предприятия.

Сейчас он задержан и будет помещен в специализированное учреждение, отметили полиции.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

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