Житель Приморья убил гранатой человека и ранил еще пятерых

В городе Арсеньеве Приморского края мужчина взорвал гранату в подъезде жилого дома. В результате один человек погиб, еще пятеро получили ранения, в том числе виновник ЧП. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в краевой прокуратуре, инцидент произошел в общежитии на улице Островского. Ранее судимый местный житель совершил подрыв взрывного устройства.

«По данному факту органом следствия возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывных устройств)», – добавили в надзорном ведомстве.

По данным телеграм-канала Mash, мужчины затеяли драку на лестничной площадке шестого этажа. Сосед с нижнего этажа вышел из квартиры и с криком «ошалели!", кинул гранату. Он думал, что это муляж, и решил бросить ее ради шутки.

Владивосток, Зоя Осколкова

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