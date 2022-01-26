На Сахалине пьяный мужчина на снегоходе врезался в экипаж ДПС

В дачном поселке в Южно-Сахалинске произошло необычное ДТП. Мужчина на снегоходе протаранил экипаж ДПС. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП Сахалин»

Авария произошла в СНТ «Волжанка». Дачник катался на снегоходе и по пути употреблял спиртное. Странные маневры заметили полицейские и устроили погоню.

Водитель решил уйти от правоохранителей и резко развернулся, надеясь таким образом обмануть стражей порядка и сбежать, но не рассчитал, врезался в автомобиль ДПС и упал со снегохода.

Нарушителя задержали, он оказался не только пьян, у него отсутствовали права на управление техникой. Теперь мужчине грозит штраф и лишение водительского удостоверения даже на управление автомобилем.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

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