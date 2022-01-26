В Приморье ловят разгуливающего по городу амурского тигра

В Приморье амурский тигр заходил на территорию города Арсеньев. Росприроднадзор поручил изловить хищника и выпустить в тайге. Об этом сообщает администрация городского округа.

Ранее местные жители заметили следы тигра в районах дач, возле арсеньевского туберкулезного диспансера, недалеко от лыжных трасс.

«Пока тигр не найден, представители охотнадзора рекомендуют жителям воздержаться от прогулок в районах, граничащих с лесными массивами, особенно от прогулок в сопровождении собак, не выпускать собак на самовыгул», – отмечают в администрации.

Когда хищника поймают, его перевезут в новое место обитания дальше в тайгу, где есть достаточная кормовая база, чтобы исключить повторные выходы краснокнижного зверя к населенным пунктам.

Владивосток, Зоя Осколкова

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