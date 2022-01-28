На Камчатке объявили лавинную опасность

В нескольких районах Камчатки появилась опасность схода снежных лавин. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона со ссылкой на региональный противолавинный центр.

По данным центра, с 29 по 31 января возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях Елизовского (особенно бассейна реки Паратунки), Усть-Большерецкого, Мильковского и Усть-Камчатского районов. Проявлять осторожность стоит туристам на склонах Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов.

Кроме того, лавинная опасность также объявлена на территории Кроноцкого заповедника и Ключевской группы вулканов.

Спасатели рекомендуют туристам, охотникам и спортсменам принять повышенные меры безопасности и воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

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