В Находке преступник случайно сжег автомобиль, пытаясь его угнать

В Находке автомобиль загорелся во время попытки угона. Преступника задержали, оказалось, он совсем недавно освободился из мест лишения свободы.

В полицию обратился 83-летний пенсионер, он заявил, что его автомобиль подожгли. Ночью злоумышленник пытался угнать припаркованную Toyota. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он проник в машину через багажник. При помощи зажигалки мужчина пытался зачистить провода зажигания и завести автомобиль, но в результате машина загорелась.

Правоохранители задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый за особо тяжкие преступления 30-летний житель села Чиндалей Забайкальского края, сообщили в региональном управлении МВД.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 166 УК РФ «Покушение на неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)».

Находка, Зоя Осколкова

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