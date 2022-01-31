Пенсионеры брали кредиты на лечение: фальшивые медики обманули более тысячи человек

В Хабаровском крае завершилось предварительное расследование по делу фиктивного медицинского центра, в котором обманули более тысячи жителей. Фигурантами стали 15 человек. Общая сумма ущерба составляет свыше 188 млн рублей.

Фальшивые медики обосновали в Комсомольске-на-Амуре. Сотрудники активно предлагали жителям пройти бесплатное обследование. «При этом они не имели медицинского образования, а диагностика проводилась на аппарате, который относится к классу бытового оборудования для фитнеса», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Затем обратившимся сообщали о выявленных тяжелых и хронических заболеваниях. Людей запугивали и убеждали в необходимости срочного платного лечения на базе медцентра «по уникальным методикам с использованием передовых технологий и дорогостоящего оборудования».

По данным следствия, пациентами чаще всего становились пожилые люди, многие из которых брали кредиты, чтобы оплатить лечение стоимостью от 99 до 353 тысяч рублей. «Предварительно установлено, что потерпевшими по уголовному делу являются более тысячи жителей Комсомольска-на-Амуре, а также Комсомольского и Амурского районов Хабаровского края. Сумма ущерба составляет более 188 миллионов 800 тысяч рублей», – добавила Волк.

Расследование завершено и передано в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, уголовные дела в отношении фальшивых медиков, орудующих на территории городов Благовещенска и Хабаровска, были выделены в отдельное производство.

Хабаровск, Зоя Осколкова

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