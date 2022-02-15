Жительница Сахалина провалилась в яму с кипятком

Жительница Южно-Сахалинска провалилась в яму с кипятком, которая образовалась из-за прорыва на теплотрассе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, инцидент произошел в районе Эдема. Из-за прорыва трубы горячая вода скопилась под сугробами. Под снег провалилась женщина и получила травмы. О состоянии пострадавшей не сообщается.

Аварийная бригада установила место прорыва и перекрыла трубу. Ожидается, что ремонтные работы завершат до конца дня и жителям подадут тепло.

Прокуратура и Следственный комитет начали проверку. «Проводится доследственная проверка по сообщению о травмировании местной жительницы горячей водой из-за коммунальной аварии», – сообщили в областном управлении СКР.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

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