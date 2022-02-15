На Сахалине 10 человек отравились ядовитым веществом

В Сахалинской области 10 человек отравились ядовитыми парами во время работ на судне. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Инцидент произошел в порту города Невельск. По словам собеседника агентства, на сингапурском судне BORDO MAVI проводились работы с присадками.
В результате признаки отравления токсическим веществом были диагностированы у 10 человек. О состоянии пострадавших не сообщается.
Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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