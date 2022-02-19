На Россию надвигается «циклон-бомба»

На Дальний Восток в скором времени обрушатся природные катаклизмы. По этой части России ударит «циклон-бомба», заявил глава прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

20 и 21 февраля на Сахалине пройдут сильные снегопады, порывы ветра достигнут 25 метров в секунду. Ураган ожидается и на Курильских островах, там скорость ветра может превысить 35-38 метров в секунду, передает «Лента.ру». Затем непогода уйдет на Камчатку.

Взрывной циклон сейчас зарождается над Японским морем, он быстро развивается и в любой момент может активизироваться.

«Такие циклоны называют «циклон-бомба». Он как раз выходит на юг Курильской гряды, сначала зацепит Хоккайдо, там тоже будет неприятная погода, затем юг Курильской гряды и под конец захватит Камчатку, но это уже на следующей неделе», – заключил специалист.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

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