Жителя Приморья приговорили к обязательным работам за сбор женьшеня

В Приморье мужчину осудили за сбор корней краснокнижного женьшеня в заповеднике «Кедровая падь». Об этом сообщает пресс-служба национального парка «Земля леопарда».
Браконьера задержали инспекторы летом 2021 года. При себе у него было девять корней женьшеня. Мужчину обвинили по ст. 262 УК (нарушение режима заповедников с причинением значительного ущерба).
Задержанный возместил ущерб, а также сотрудничал со следствием, поэтому ему смягчили наказание. Хасанский районный суд приговорил его к 120 часам обязательных работ.
Заповедник «Кедровая падь» – старейший на Дальнем Востоке. Там произрастает дикий женьшень, который пользуется популярностью на черном рынке.
Ижевск, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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