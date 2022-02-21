Жителя Приморья приговорили к обязательным работам за сбор женьшеня

В Приморье мужчину осудили за сбор корней краснокнижного женьшеня в заповеднике «Кедровая падь». Об этом сообщает пресс-служба национального парка «Земля леопарда».

Браконьера задержали инспекторы летом 2021 года. При себе у него было девять корней женьшеня. Мужчину обвинили по ст. 262 УК (нарушение режима заповедников с причинением значительного ущерба).

Задержанный возместил ущерб, а также сотрудничал со следствием, поэтому ему смягчили наказание. Хасанский районный суд приговорил его к 120 часам обязательных работ.

Заповедник «Кедровая падь» – старейший на Дальнем Востоке. Там произрастает дикий женьшень, который пользуется популярностью на черном рынке.

Ижевск, Зоя Осколкова

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