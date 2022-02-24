Житель Приморья попал под следствие за полученную от отца шкуру тигра

В Приморье возбудили уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины, который хранил у себя шкуру амурского тигра. Об этом сообщает МВД.Медиа.

Останки животного, занесенного в Красную книгу, обнаружили в ходе оперативно-розыскных мероприятий у жителя села Лимонники Красноармейского района. Мужчина пояснил, что шкура тигра принадлежала его отцу, который более 12 лет назад купил ее у охотников.

«В ходе обыска по месту жительства гражданина обнаружено и изъято охотничье ружье, свыше 400 патронов, латунные гильзы. Изъятое оружие и боеприпасы направлены на исследование», – говорится в сообщении правоохранителей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации».

Владивосток, Зоя Осколкова

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