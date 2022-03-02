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Среда, 2 марта 2022, 11:17 мск

Новости Дальний Восток

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Япония поднимала истребители для перехвата российского вертолета

В Минобороны Японии заявили, что российский вертолет незаконно пересек границу. Об этом сообщается на сайте японского ведомства.

По данным министерства, инцидент произошел у северного побережья острова Хоккайдо. По версии Токио, пребывание вертолета в японском воздушном пространстве продолжалось несколько десятков секунд.

Для перехвата российского воздушного судна в воздух были подняты истребители японских сил самообороны (JSDF).

Министерство иностранных дел Японии выразило протест в связи с произошедшим и призвало Россию к недопущению подобных инцидентов в будущем.

Токио, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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