Япония поднимала истребители для перехвата российского вертолета

В Минобороны Японии заявили, что российский вертолет незаконно пересек границу. Об этом сообщается на сайте японского ведомства.

По данным министерства, инцидент произошел у северного побережья острова Хоккайдо. По версии Токио, пребывание вертолета в японском воздушном пространстве продолжалось несколько десятков секунд.

Для перехвата российского воздушного судна в воздух были подняты истребители японских сил самообороны (JSDF).

Министерство иностранных дел Японии выразило протест в связи с произошедшим и призвало Россию к недопущению подобных инцидентов в будущем.

Токио, Зоя Осколкова

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