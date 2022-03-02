Япония поднимала истребители для перехвата российского вертолета

В Минобороны Японии заявили, что российский вертолет незаконно пересек границу. Об этом сообщается на сайте японского ведомства.
По данным министерства, инцидент произошел у северного побережья острова Хоккайдо. По версии Токио, пребывание вертолета в японском воздушном пространстве продолжалось несколько десятков секунд.
Для перехвата российского воздушного судна в воздух были подняты истребители японских сил самообороны (JSDF).
Министерство иностранных дел Японии выразило протест в связи с произошедшим и призвало Россию к недопущению подобных инцидентов в будущем.
Токио, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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