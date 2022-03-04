Грузовое судно из России подало сигнал бедствия у берегов Японии

Российские моряки сообщили об аварии у берегов северного японского острова Хоккайдо. Судно буксируют в порт для ремонта. Об этом сообщает Kyodo.
По данным агентства, грузовое судно c водоизмещением 677 тонн 2 марта вышло из японского порта Отару, направившись к острову Кунашир. Предположительно, техническая неисправность привела к остановке двигателя.
В момент аварии на борту находились 15 человек, о пострадавших не сообщалось.
Дрейфующее судно взял на буксир патрульный корабль Управления безопасности на море Японии. Судно отбуксируют в порт города Хакодатэ, где проведут оценку его состояния.
Токио, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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