Директора школы будут судить за махинации с подъемниками для инвалидов

В Амурской области директора школы обвиняют в превышении должностных полномочий. В образовательном учреждении установили подъемники для инвалидов, опасные для здоровья, но счет за работы по их установке был оплачен полностью.

По данным следствия, власти города Циолковский выделили школе деньги на реализацию программы «Формирование доступной среды для инвалидов». Был заключен контракт с определенной организацией на поставку и установку подъемников для инвалидов. Директор знала, что подрядчик даже не приступил к работам, но подписала счет на их полную оплату в размере 578 тысяч рублей.

В результате подъемники появились в школе только через год. При этом устройства не соответствовали требованиям безопасности – их нельзя было эксплуатировать без риска для здоровья.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций). Расследование завершено и направлено для рассмотрения в суд.

Благовещенск, Зоя Осколкова

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