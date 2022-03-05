Извержение вулкана Безымянный может нести угрозу для авиации

На Камчатке спрогнозировали мощное извержение вулкана Безымянный. Местным жителям рекомендовали держаться подальше от этого района.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, вероятность извержения резко вырастет в ближайшие несколько дней. При этом столб вулканического пепла может подняться до 15 км над уровнем моря, что представляет опасность для авиации.

Более того, протяженные раскаленные пирокластические потоки будут представлять угрозу здоровью и жизни находящихся поблизости людей. Жителей просят не ездить в окрестностях вулкана.

Также возможны пеплопады в ближайших населенных пунктах Усть-Камчатского района.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

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