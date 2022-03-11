В Приморском крае двое детей пострадали при взрыве снаряда

В Приморье двое детей получили травмы при взрыве боевого снаряда. Один ребенок погиб, второй госпитализирован. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Трагедия произошла в населенном пункте Владимировка Октябрьского района. По неизвестной причине произошел подрыв найденного старого снаряда. В этот момент рядом находились двое детей.

Один ребенок скончался на месте от полученных травм, второй доставлен в больницу. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Правоохранительные органы проводят проверку. Обстоятельства происшествия выясняются.

Владивосток, Зоя Осколкова

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