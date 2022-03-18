Жительницы Приморья два года удерживали в плену семью инвалидов

В Приморье две женщины похитили трех человек и два года присваивали их пенсии. Об этом сообщила прокуратура региона.

Как установили правоохранители, в 2018 году две жительницы Арсеньева насильственно похитили и перевезли в квартиру одной из них пожилого мужчину, его жену и дочь. До мая 2020 году они держали своих жертв в плену, все это время забирая их пенсии.

Уголовное дело возбуждено по п.п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений).

«Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения», – добавили в прокуратуре.

Владивосток, Зоя Осколкова

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