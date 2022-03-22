В транспорте Владивостока не будут выдавать чеки за проезд из-за подорожания бумаги

Выдача чеков при безналичной оплате проезда в общественном транспорте Владивостока будет приостановлена из-за резкого подорожания кассовой ленты. При оплате наличными по-прежнему может получить кассовый чек. Об этом сообщается на сайте администрации Владивостока.

«Цена за рулон бумаги для печати чеков за несколько дней выросла более чем в 10 раз. Поэтому и было принято решение о приостановке», – пояснили в мэрии.

Информация о каждой безналичной оплате будет передаваться в налоговую службу в электронном виде, отмечается в сообщении.

В городском управлении транспорта попросили пассажиров с пониманием отнестись к вынужденным обстоятельствам.

На прошлой неделе Федеральная налоговая служба приняла решение не наказывать магазины за невыдачу кассового чека из-за дефицита чековой ленты.

Владивосток, Наталья Петрова

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