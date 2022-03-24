Житель Чукотки пострадал от лап белого медведя

На Чукотке белый медведь напал на местного жителя. Мужчина получил множественные раны. Зверь скрылся в тайге. Об этом сообщила администрация Чукотского района.

Столкновение с медведем произошло в двух километрах от села Нешкан. В феврале местные власти сообщали, что в этом месте поселились сразу семь белых медведей, но к людям они не приближались.

Пострадавшему мужчине оказали первую помощь. У него рваные раны ног, рук и головы. Вскоре санитарный вертолет доставит его в Чукотскую районную больницу.

На место происшествия выехали представители «Медвежьего патруля». Волонтеры патрулирую окрестности, но, по всей видимости, хищник скрылся в тундре. Местных жителей предупредили о возможной встрече с белыми медведями. В этом случае лучше не приближаться к животным и не пытаться их сфотографировать.

В последнее время из-за изменений климата белые медведи все больше времени проводят на побережье, так как ледяной покров устанавливается позже. Из-за этого звери все чаще сталкиваются с людьми. Местные жители страдают от нападений хищников, а медведи становятся жертвами браконьеров.

Анадырь, Зоя Осколкова

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