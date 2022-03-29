В Приморье штормом выбросило на мель сахалинский сухогруз

В Приморском крае сел на мель сухогруз «Виктор». Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку.

Судно село на мель в районе мыса Маячного у села Малая Кема. Вероятно, причиной стала плоха погода, штормом сухогруз откинуло на камни. В течение дня два буксира пробовали снять судно с мели, но безрезультатно.

Тем временем, погодные условия ухудшились так, что продолжать спасательную операцию оказалось невозможно. На борту судна находились девять членов экипажа, их эвакуировали.

Было принято решение продолжить работы после того, как пройдет циклон. Предположительно, спасательный буксир «Авдейкин» сможет подойти к сухогрузу только в четверг утром.

Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего. Уточняется, что в результате ЧП разлива топлива и угрозы для экологии нет.

Владивосток, Зоя Осколкова

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