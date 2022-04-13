На Курилах вулкан выбросил столб газа

На Курильских островах активизировался вулкан Эбеко. Произошел выброс газа и пара на высоту до 3 км. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

По данным экстренной службы, парогазовый шлейф распространился в северном направлении. «В городе Северо-Курильске запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет», – говорится в сообщении.

Тем временем, предприятия авиации предупредили об опасности полетов вблизи вулкана.

Эбеко относится к древним затухающим вулканам. Он расположен в 7 км северо-западнее города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. У вулкана несколько вершинных кратеров. Последнее извержение было зафиксировано десять лет назад, в 2016 году Эбеко вновь проснулся.

Северо-Курильск, Зоя Осколкова

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