В Приморье мост рухнул вместе с автомобилем

В Приморье обрушился мост через реку. В этот момент на путепроводе находился легковой автомобиль. По счастливой случайности никто не пострадал. Об этом сообщает телеграм-канал Amur Mash.

По данным канала, обрушение произошло на реке Кулешовка в Спасске-Дальнем. Сначала по мосту проехал грузовик, за ним двинулась легковушка, под которой и провалилась центральная часть моста.

Местные власти организуют объезд и собираются починить конструкцию, сообщает ИА PrimaMedia. «Мы экстренно устанавливаем знаки, перегораживаем, осуществляем объезд. Сейчас осмотрим, отсыпать его или асфальтировать. Дальше будем думать, какие меры будут приняты», – заявил и.о. главы города Олег Митрофанов.

Стоит отметить, что это второе обрушение моста в крае за последние сутки. Накануне была частично разрушена конструкция на дороге «Владивосток-Находка-порт Восточный». Прокуратура проводит проверку, так как два года назад этот мост уже обрушался, и в тот момент на нем была машина.

По данным издания, в регионе более 1600 мостов, почти половина из них в неудовлетворительном состоянии. Ежегодно в Приморском крае обрушаются несколько мостовых конструкций.

Владивосток, Зоя Осколкова

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