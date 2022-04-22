На рыболовном судне у берегов Камчатки погибли три моряка

Три члена экипажа российского рыболовного траулера «Кайрос» погибли от травм, полученных в море. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

В данный момент судно находится в акватории Тихого океана у берегов Камчатки. Отмечается, что во время работы моряки «по неосторожности получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

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