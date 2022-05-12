В Хабаровском крае при взрыве погиб военный

В Хабаровском крае произошел взрыв на территории воинской части. По предварительным данным, один человек погиб, еще несколько получили ранения.

По данным телеграм-канала «112», инцидент произошел в поселке Тейсин. Военнослужащие разгружали боеприпасы, когда произошел взрыв пороха, а затем возник пожар.

В результате один пострадавший от полученных травм скончался на месте. Еще восемь военнослужащих обратились за медицинской помощью.

Хабаровск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»