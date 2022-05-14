В Уссурийске человек погиб при взрыве во время разгрузки металлолома

В Уссурийске произошел взрыв в пункте приема металлолома. В результате один человек погиб, двое пострадали.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб, инцидент произошел на Новоникольском шоссе. Среди металлолома был старый артиллерийский снаряд. Во время разгрузки он сдетонировал.

От полученных травм один человек погиб на месте, еще двое были госпитализированы.

Уссурийск, Зоя Осколкова

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