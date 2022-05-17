На Колыме выросли затраты на добычу золота

Магаданские власти предупредили о росте себестоимости золотодобычи на Колыме. В регионе ощущается недостаток горюче-смазочных материалов и запчастей для тяжелой техники.

Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Магаданской области Олег Косолапов, основной завоз ГСМ и запчастей для тяжелой техники состоялся в осенне-зимний период. Уровень обеспечения составляет в среднем 80%.

«В условиях международных экономических санкций не исключен дефицит деталей из-за отсутствия отечественных аналогов. Также на 30% увеличилась стоимость транспортной техники российского производства («КАМАЗ», «Урал», «УАЗ»). Все это в совокупности может привести к росту себестоимости добычи драгметаллов», – говорится в пресс-релизе на сайте обладминистрации.

Вместе с тем, губернатор Сергей Носов уверен, что, несмотря на потенциальные сложности, предпосылок для срыва золотодобычи в регионе нет. Согласно плану в 2022 году в Магаданской области будет добыто 52 тонны золота.

Магадан, Зоя Осколкова

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