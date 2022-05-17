В Приморье оштрафовали мать, оставившую двухлетнюю дочь в машине

В Приморье мать оставила на долгое время в автомобиле маленькую дочку. Прохожие вызвали правоохранителей. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Инцидент произошел в Уссурийске. В полицию позвонила местная жительница и сообщила о спящем ребенке, оставленном в салоне автомобиля. Когда на место прибыл наряд ДПС и инспектор по делам несовершеннолетних, вокруг машины собрались люди.

По их словам, девочка заперта одна в салоне, а ее матери нет уже более полутора часов. Окна машины также закрыты, а на улице в этот момент температура поднялась выше 20 градусов.

Возвратившая к машине мать сообщила полицейским, что не хотела будить дочку, поэтому решила одна сходить за покупками. Женщину оштрафовали за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. Кроме того, автоледи припарковалась в неположенном месте, за что также получила штраф.

Владивосток, Зоя Осколкова

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