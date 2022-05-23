Во Владивостоке при столкновении двух судов разлилось топливо

Во Владивостоке столкнулись два судна. В результате в воду попали нефтепродукты. Об этом сообщили в экстренных службах.

Инцидент произошел в бухте Улисс. При швартовке к причалу танкер-водолей «Лотос» столкнулся с сухогрузом «Вячеслав Анисимов». Пострадавших нет, оба судна на плаву.

В результате у танкера была пробита вспомогательная топливная цистерна. В воду разлилось дизельное топливо.

Течь быстро устранили и выставили вокруг судна боновые заграждения. На место прибыл спасательный катер, оборудованный для ликвидации разлива нефтепродуктов.

Владивосток, Зоя Осколкова

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