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Среда, 25 мая 2022, 09:53 мск

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В Хабаровске пенсионерку насмерть сбил трамвай

В Хабаровске пожилая женщина погибла от травм, полученных он наезда трамвая. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

74-летняя женщина вышла на трамвайные пути, потому что тротуар был перекопан для ремонта. Она отошла, пропустив состав, и вернулась обратно на рельсы. В этот момент трамвай остановился на пригорке, а затем поехал назад, так как отказали тормоза.

Пассажиры пытались предупредить пенсионерку, кричали и стучали в окна, но она не заметила. В результате трамвай наехал на женщину, причинив смертельные травмы.

Правоохранительные органы проводят проверку.

Хабаровск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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