В Хабаровске пенсионерку насмерть сбил трамвай

В Хабаровске пожилая женщина погибла от травм, полученных он наезда трамвая. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
74-летняя женщина вышла на трамвайные пути, потому что тротуар был перекопан для ремонта. Она отошла, пропустив состав, и вернулась обратно на рельсы. В этот момент трамвай остановился на пригорке, а затем поехал назад, так как отказали тормоза.
Пассажиры пытались предупредить пенсионерку, кричали и стучали в окна, но она не заметила. В результате трамвай наехал на женщину, причинив смертельные травмы.
Правоохранительные органы проводят проверку.
Хабаровск, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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