На Дальнем Востоке годовалые близнецы умерли от отравления неизвестным веществом

В Николаевске-на-Амуре госпитализировали двух годовалых братьев, которые отравились неизвестным веществом. Спасти детей не удалось, сообщает Telegram-канал Shot.
По словам матери, близнецы накануне пили сок и ели бананы. Кроме того, малыши примеряли новые комбинезоны.
Правоохранительные органы изъяли из квартиры вещи и продукты питания для проведения экспертизы.
Ранее семья не попадала в поле зрения органов опеки и характеризуется как положительная. Мать находится в декретном отпуске и ждет рождения еще одного ребенка.
Хабаровск, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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