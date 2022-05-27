На Дальнем Востоке годовалые близнецы умерли от отравления неизвестным веществом

В Николаевске-на-Амуре госпитализировали двух годовалых братьев, которые отравились неизвестным веществом. Спасти детей не удалось, сообщает Telegram-канал Shot.

По словам матери, близнецы накануне пили сок и ели бананы. Кроме того, малыши примеряли новые комбинезоны.

Правоохранительные органы изъяли из квартиры вещи и продукты питания для проведения экспертизы.

Ранее семья не попадала в поле зрения органов опеки и характеризуется как положительная. Мать находится в декретном отпуске и ждет рождения еще одного ребенка.

Хабаровск, Зоя Осколкова

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