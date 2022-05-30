В Хабаровске магазины будут штрафовать за продажу энергетиков детям

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края приняли закон, предусматривающий административную ответственность за нарушение запрета на продажу энергетиков детям.

Для тех предпринимателей, которые будут продавать энергетические напитки несовершеннолетним, грозит штраф. Физлица заплатят за нарушение 3 тысячи рублей, юридические – 10 тысяч рублей, повторно – 15 тысяч рублей.

По мнению депутатов, такая мера снизит лояльность продавцов к юным покупателям и тем самым сохранит здоровье подростков. Кроме негативного влияния на нервную систему детей, у них развивается зависимость от эффекта энергетических напитков.

Хабаровск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»