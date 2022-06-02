В Комсомольске-на-Амуре кладбище закрыли из-за медведей-вандалов

Мэрия Комсомольска-на-Амуре распорядилась закрыть городское кладбище из-за медведей, которые разоряют могилы. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Ранее на одном из участков заметили дикого медведя. Было принято решение закрыть кладбище. Спецкомбинат коммунального обслуживания уже вызвал охотоведов.

До официального разрешения горожан попросили не ходить на кладбище.

Проблема с медведями, которые ломают надгробия и разрывают могилы, не новая для Комсомольска-на-Амуре. Дело в том, что кладбище занимает несколько кварталов, чтобы его огородить полностью потребуются огромные средства.

При этом кладбище находится близко к лесу, а животных привлекает запах свежих захоронений. Очевидцы наблюдали на погосте и бурых, и гималайских медведей. Людей звери совсем не боятся и могут представлять опасность.

Комсомольск-на-Амуре, Зоя Осколкова

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