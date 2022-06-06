На Камчатке три подростка перевернулись на угнанном автомобиле

В Камчатском крае школьники угнали автомобиль и попали на нем в аварию. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

В селе Ачайваям Олюторского района подростки 14, 16 и 17 лет увидели открытую машину и решили прокатиться. За руль сел ученик девятого класса. Автомобиль школьники направили за пределы поселка, где юный водитель не справился с управлением, машина перевернулась.

«В результате несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести, два подростка санитарным бортом доставлены в районную больницу, им оказана медицинская помощь, угрозы жизни детей нет», – сообщили в надзорном ведомстве.

В настоящее время проводится проверка обстоятельств произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

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