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Понедельник, 6 июня 2022, 13:00 мск

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В Приморском крае осквернили мемориальную «Аллею летчиков»

Неизвестные злоумышленники облили краской и написали оскорбления на надгробьях мемориального комплекса «Аллея летчиков» в городе Спасске-Дальнем Приморского края. По факту осквернения мемориала возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Об осквернении «Аллеи летчиков», погибших в мирное время, стало известнос накануне – информация об этом появилась в соцсетях. Расследование инцидента ведется по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение памятников воинских захоронений).

Следствие устанавливает лиц, причастных к совершению преступления. На месте происшествия проведен осмотр, допрашиваются свидетели.

Мемориальный комплекс был открыт осенью 2021 года на городском кладбище Спасска-Дальнего. Это братское воинское захоронение летчиков 219-го отдельного дальнего разведывательного авиационного полка, погибших при выполнении служебного долга в 50-80-е годы прошлого века.

Владивосток, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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