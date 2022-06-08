12 жителей Сахалина оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

В Сахалинской области сотрудники полиции составили 19 административных материалов в отношении 13 местных жителей за дискредитацию российской армии. Об этом сообщила пресс-служба регионального полицейского главка.
На граждан составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан», уточнили в ведомстве.
Суды пока признали виновными по этой статье 12 человек. Им назначено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 35 тысяч рублей.
Еще два дела в ближайшее время рассмотрит Корсаковский городской суд.
Южно-Сахалинск, Наталья Петрова
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