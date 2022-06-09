В Комсомольске-на-Амуре три пассажирских автобуса попали в аварию

В Комсомольске-на-Амуре столкнулись сразу три пассажирских автобуса. По предварительным данным, медицинская помощь понадобилась шести пострадавшим.

ДТП произошло сегодня утром на улице Вокзальной. Автобус с пассажирами подъехал к остановке и ударил впереди стоящий транспорт, а тот въехал в машину, стоящую перед ним. Во всех трех автобусах были пассажиры.

В итоге травмы получили шесть человек – кондуктор и пять пассажиров. Все они получили необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Хабаровскому краю.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Комсомольск-на-Амуре, Зоя Осколкова

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