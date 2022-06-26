У берегов Японии загорелся паром с россиянами на борту

У берегов Японии на грузовом пароме произошел пожар. Экипажу, состоящему из россиян, пришлось эвакуироваться.

Судно, зарегистрированное в Сьерра-Леоне, следовало из порта Фусики префектуры Тояма во Владивосток. Как сообщают японские СМИ, пожар мог начаться из-за возгорания автомобиля, которые перевозил паром.

Экипаж подал сигнал бедствия, на помощь подошел контейнеровоз, находящийся поблизости. Сначала эвакуировались 19 человек, еще шестеро оставались на судне, продолжая борьбу с пламенем.

Позже генеральное консульство России в Ниигате сообщило о том, что все 25 членов экипажа были эвакуированы, информации о пострадавших не поступало.

Токио, Зоя Осколкова

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