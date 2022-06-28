В Приморье пьяный посетитель клуба стрелял из ружья по людям

Житель Приморья ранил из ружья трех человек у ночного клуба. Мужчину обвинили в покушении на убийство. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошел в городе Артем. 36-летний мужчина попытался пройти в заведение, но получил отказ. Тогда он вернулся домой, взял ружье и открыл огонь по случайным людям, которые стояли у клуба.

В результате ранения получили две женщины и мужчина. Одна из пострадавших госпитализирована. Стрелявшего задержали бойцы Росгвардии, которых вызвали охранники заведения.

Сначала уголовное дело возбудили по статье «хулиганство». Однако позже в СКР заявили, что действия фигуранта будут переквалифицированы по ч. 3 ст. 30, п.п. «а, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений).

Владивосток, Зоя Осколкова

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