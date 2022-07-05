Министр природы Камчатки назвал туристов «нищебродствующей саранчой»

В отношении главы минприроды Камчатского края Алексея Кумарькова будет проведена служебная проверка. Министр негативно отозвался о туристах, которые хотят сэкономить на путешествии.

О начале проведения проверки сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатки Владимир Солодов, который был неприятно удивлен публикацией Кумырькова. Глава региона подчеркнул, что подобные высказывания недопустимы для министра и не соответствуют позиции Камчатского края.

Губернатор добавил, что сожалеет о том, что не все руководители осознают свои должностные обязанности, в которые также входит и создание условий для развития туризма.

Ранее Кумарьков прокомментировал информацию союза туриндустрии о возможности россиян посетить Камчатку всего за 45 тысяч рублей. По мнению главы регионального минприроды, бюджетные туры не приносят никакой пользы экономике края. За такую стоимость туристы будут вынуждены лишь «глотать слюну, глядя на ценники».

К тому же чиновник считает, что массовый туризм негативно скажется на природе полуострова, поскольку инфраструктура недостаточно развита. «Нам зачем это нужно? Какой будет толк для экономики и природы Камчатки, если сюда хлынет саранча нищебродствующих пакетников, жмущихся за каждый рубль?» – заключил министр. Позже он удалил свой пост.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

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