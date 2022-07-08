На Камчатке вертолет с детьми приземлился на вулкан из-за поломки

На Камчатке из-за технической неисправности вертолет с пассажирами совершил вынужденную посадку на вулкане. На борту находились школьники.
Как сообщил глава региона Владимир Солодов в своем Telegram-канале, для выпускников школ организовали бесплатные экскурсии в Долину гейзеров. Детей перевозили вертолетами Камчатского авиационного предприятия.
Пилот заметил неисправность и принял решение посадить машину в кальдере вулкана Узон. В результате вынужденного приземления пострадавших нет.
Школьников в ближайшее время заберет другой вертолет.
Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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