На Камчатке вертолет с детьми приземлился на вулкан из-за поломки

На Камчатке из-за технической неисправности вертолет с пассажирами совершил вынужденную посадку на вулкане. На борту находились школьники.

Как сообщил глава региона Владимир Солодов в своем Telegram-канале, для выпускников школ организовали бесплатные экскурсии в Долину гейзеров. Детей перевозили вертолетами Камчатского авиационного предприятия.

Пилот заметил неисправность и принял решение посадить машину в кальдере вулкана Узон. В результате вынужденного приземления пострадавших нет.

Школьников в ближайшее время заберет другой вертолет.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»