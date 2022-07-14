российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 14 июля 2022, 10:35 мск

Новости Дальний Восток

Новости, Кратко, Популярное

Житель Приморья украл немецкую овчарку и съел ее

В Приморском крае мужчину обвиняют в умышленном уничтожении чужого имущества. Он украл чужую собаку и съел ее. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Преступление было совершено осенью прошлого года в городе Артем. Пьяный мужчина увидел немецкую овчарку, которая бегала без поводка. Пес увязался за приморцем, тот забрал животное домой, где убил и съел.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества»). Мужчину задержали, он признался в содеянном.

Однако на судебное заседание обвиняемый не явился, а попытался скрыться. Его объявили в федеральный розыск, вскоре задержали и отправили в СИЗО.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Дальний Восток, Россия, Скандалы и происшествия,