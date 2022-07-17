На Камчатке обнаружили сгоревшим пропавший вертолет

На Камчатке обнаружили вертолет Robinson, который вчера перестал выходить на связь. Предполагалось, что пилот сделал остановку, чтобы переждать непогоду, но эта версия не подтвердилась.

Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, вертолет вылетел по маршруту Мильково – Долина гейзеров- кальдера вулкана Узон. На борту помимо пилота находилось два пассажира. Предположительно, полет был экскурсионный.

В положенное время пилот не вышел на связь с диспетчером. На поиски отправились спасатели. Robinson обнаружили в 13 км южнее вулкана Узон. Машина была повреждена и сильно обгорела. Судьба находившихся на борту людей неизвестна.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). «В ближайшее время на место происшествия направится следственная группа в составе опытных следователей и криминалистов, проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», – добавили в СКР.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

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