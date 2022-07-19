В Приморье мошенники предлагали детям поиграть с банковскими картами родителей

В Приморском крае мошенники использовали детей, чтобы украсть деньги с банковских счетов их родителей. Об этом сообщает канал «ОТВ-Прим».
Злоумышленники находили жертв в социальных сетях и предлагали сыграть в игру. Детям давали контакты незнакомого пользователя, которому нужно было скинуть фотографию банковских карт родителей с обеих сторон.
Мошенники утверждали, что на картах содержатся промокоды, чтобы их получить, нужно тихо взять карту и отправить ее изображение.
Родители узнавали о незаконных списаниях из смс-сообщений.
Владивосток, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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