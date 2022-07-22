Жители Приморья устроили самосуд над избившими женщину подростками

В Приморье напавших на женщину подростков подвесили за ноги, избили и бросили в море. Видео процесса попало в социальные сети. Историей заинтересовались правоохранительные органы.

Инцидент произошел в поселке Дунай. В местном телеграм-канале появился ролик, на котором двое юношей напали на женщину. Они требовали от денег. При этом один из подростков снимал происходящее на видео, когда второй избивал жертву руками и ногами.

Местные жители решили наказать малолетних преступников. Они изловили школьников и побили их, подвесив за ноги, а затем одного из них вывезли в море и бросили на буе. Весь процесс самосуда также был опубликован в соцсетях.

В региональном управлении МВД заявили о начале проведения проверки. «Полицейские изучают видеозапись, размещенную в одной из социальных сетей, на кадрах которой изображены несовершеннолетние, которым, предположительно, местные жители причинили телесные повреждения. Сотрудниками полиции установлены личности 16-летних подростков, запечатленных на видеозаписи. С ними и их законными представителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Также в настоящее время устанавливаются личности авторов видеозаписи и обстоятельства произошедшего», – сообщили в ведомстве.

Владивосток, Зоя Осколкова

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