Во Владивостоке прокуратура проверит условия содержания животных в океанариуме

Специалисты проверят условия содержания животных в Приморском океанариуме во Владивостоке. Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что некоторые питомцы заболели.

«Для участия в проверке привлечены специалисты дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора и управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», – сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что животные в Приморском океанариуме, который находится на острове Русский, болеют из-за нарушения правил их содержания.

Руководство океанариума в свою очередь заявило, что все животные здоровы и регулярно наблюдаются ветеринарами.

Владивосток, Зоя Осколкова

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