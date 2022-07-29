На Чукотке школьницу убило током в заброшенной шахте

На Чукотке 13-летняя девочка погибла от удара током во время прогулки по заброшенной шахте. Прокуратура проводит проверку.
Трагедия произошла в шахте «Нагорная» неподалеку от поселка Беринговского. Шестеро школьников гуляли в окрестностях, а затем забрались на нефункционирующую транспортную ленту шахты.
«Находясь на ленте, 13-летняя девочка взялась рукой за проходящий над ней и находящийся под напряжением провод высоковольтной линии электропередачи, получила удар током, от которого скончалась на месте», – сообщает прокуратура Чукотского автономного округа.
По факту гибели ребенка проводится проверка.
Анадырь, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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