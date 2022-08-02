Вулкан Шивелуч на Камчатке стал опасно активным

Активность вулкана Шивелуч на Камчатке достигла опасного уровня. Его кратер раскалился, а по склонам течет лава. Об этом сообщают специалисты Института вулканологии ДВО РАН.

«Активность Шивелуча очень высокая: появилось вулканическое дрожание, в кратер поступает свежий магматический материал. Верхняя часть кратера раскалена, наблюдается постоянное свечение», – цитирует пресс-служба вулканолога Юрия Демянчука.

Внутри потока температура лавы может достигать 800 градусов Цельсия. «Опасность представляют также пепловые выбросы и обвалы. Чрезвычайная угроза для жизни существует на всей территории в радиусе десяти километров от Шивелуча», – уточнил директор Института Алексей Озеров.

Ученый добавил, что при наступлении пароксизмальной стадии извержения раскаленные потоки могут пройти расстояние до 20 км и перекрыть автотрассу Петропавловск-Камчатский – Усть-Камчатск. Специалисты продолжают следить за активностью вулкана.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

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