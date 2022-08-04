В Хабаровске автобус с пассажирами врезался в столб

В Хабаровске пассажирский автобус врезался в столб. В результате пострадали девять человек.

ДТП произошло на Большой улице краевого центра. Автобус следовал по маршруту Балтимор – СНТ Черемушки. Водитель не справился с управлением и допустил столкновение. В салоне в тот момент находились около 16 пассажиров.

По последним данным, пострадали девять человек. Травмы шестерых оказались легкими, после осмотра медиками их отпустили домой.

Как уточнили в УГИБДД по Хабаровскому краю, водитель был трезв, а все документы оформлены надлежащим образом. По факту аварии проводится проверка.

Хабаровск, Зоя Осколкова

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