На Дальнем Востоке женщина разоряла могилы для проведения ритуалов

В Хабаровском крае жители обратились в правоохранительные органы с жалобой на вандала, разорявшего кладбище. Предположительно, могилы разграбила женщина, которая проводила там ритуалы.

Беспорядок на местах захоронений обнаружили в поселке Хор, пишет «КП». Сначала жители предположили, что могилы разрыли дикие звери – медведи или барсуки. Но затем на других захоронениях нашли сожженных кукол, тряпки и перевернутые кресты. Подозрение пало на женщину, которая, по слухам, занимается проведением мистических ритуалов.

В краевом управлении МВД сообщили о начале проведения проверки. «Будет выясняться, имело ли место вмешательство животных, или же это дело рук людей», – отметила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Хабаровскому краю Ирина Щеголева.

Хабаровск, Зоя Осколкова

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